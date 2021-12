Scacchi | Campionati Italiani 2021 | Basso e Moroni marciano insieme in testa Sedina guida tra le donne | lotta tra gli Under 20

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sesto turno in archivio aidi Chianciano Terme. Con l’evoluzione di quanto sta accadendo sulle 14ere predisposte (6 per il torneo principale, 4 per il femminile e 4 per gli20), andiamo a scoprire che cos’è accaduto in quest’occasione, che ha visto diverse lotte importanti in scena. ASSOLUTI Artem Gilevych (IM)-Alberto David 0.5-0.5 – Chiusura fin troppo veloce, dopo 13 mosse. Sembra una Réti, diventa un’Inglese, si trasforma ancora e diventa un classico Gambetto di Donna Rifiutato. Ma, oltre questo, non c’è nulla di cui parlare. Sabino Brunello (GM)-Lorenzo Lodici (IM) 0-1 – Il Nero vince con rapidità e approfitta rapidamente di una serie di svarioni del Bianco, che si ritrova a perdere la qualità dopo la venticinquesima mossa e ad abbandonare alla trentaduesima. Olga Zimina ...