Pallamano, Mondiali femminili 2021: si chiude la prima fase, pari tra Svezia e Olanda (Di martedì 7 dicembre 2021) Si è completata quest’oggi la prima fase dei Mondiali di Pallamano femminile 2021, che hanno decretato tutti i verdetti e definito le ammesse al main round, iniziando dal girone A, dove la Francia ha chiuso a punteggio pieno, sconfiggendo anche il Montenegro per 24-19. pari pirotecnico invece tra Slovenia e l’eliminata Angola, per 25-25. Lo scontro al vertice del girone B tra Serbia e Russia è andato alle ragazze di Bodniyeva, vittoriose per 32-22, mentre la Polonia ha conquistato il pass, piegando per 33-19 il Camerun fanalino di coda. Alla seconda fase anche il Kazakistan di una scatenata Irina Alexandrova, sconfiggendo 31-25 l’Iran, con la Norvegia che si è presa la vetta del gruppo C, superando 33-22 la Romania. Il primo big match di questa rassegna tra ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Si è completata quest’oggi ladeidifemminile, che hanno decretato tutti i verdetti e definito le ammesse al main round, iniziando dal girone A, dove la Francia ha chiuso a punteggio pieno, sconfiggendo anche il Montenegro per 24-19.pirotecnico invece tra Slovenia e l’eliminata Angola, per 25-25. Lo scontro al vertice del girone B tra Serbia e Russia è andato alle ragazze di Bodniyeva, vittoriose per 32-22, mentre la Polonia ha conquistato il pass, piegando per 33-19 il Camerun fanalino di coda. Alla secondaanche il Kazakistan di una scatenata Irina Alexandrova, sconfiggendo 31-25 l’Iran, con la Norvegia che si è presa la vetta del gruppo C, superando 33-22 la Romania. Il primo big match di questa rassegna tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Mondiali Pallamano femminile, Mondiali 2021: giornata di verdetti, Danimarca devastante RISULTATI MONDIALI PALLAMANO FEMMINILI Gruppo E Repubblica Ceca vs Slovacchia 24 - 23 Germania - Ungheria 25 - 24 Gruppo F Tunisia - Congo 24 - 33 Danimarca - Corea del Sud Gruppo G Croazia - ...

Pallamano femminile, Mondiali 2021: successi importanti per le squadre europee Azione anche nel Gruppo A con la Francia che svetta per 29 a 18 sulla Slovenia , mentre il Montenegro ha la meglio sull'Angola per 30 a 20 RISULTATI MONDIALI PALLAMANO FEMMINILI Gruppo D Svezia - ...

Pallamano, Mondiali femminili 2021: si chiude la prima fase, pari tra Svezia e Olanda OA Sport Pallamano, Mondiali femminili 2021: si chiude la prima fase, pari tra Svezia e Olanda Si è completata quest'oggi la prima fase dei Mondiali di pallamano femminile 2021, che hanno decretato tutti i verdetti e definito le ammesse al main round, iniziando dal girone A, dove la Francia ha ...

