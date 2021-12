Milan, Zenga è ottimista: ”Può farcela a passare il turno: vi spiego come” (Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi è la giornata di Milan – Liverpool, i rossoneri si giocano la qualificazione in un match che in passato ha segnato la storia della Champions League. Champions Milan Liverpool Partita dura per la squadra di Pioli, segnata anche dagli infortuni, ma a sostenere il Milan c’è Walter Zenga che ai microfoni del Corriere dello Sport ha detto: ‘Pioli ha dato identità al proprio calcio, ha uomini di personalità, è in una fase che, nonostante le assenze, gli viene naturale esprimere gioco. Sono ottimista”. Questa sera dunque appuntamento a San Siro per una grande sfida di Champions. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi è la giornata di– Liverpool, i rossoneri si giocano la qualificazione in un match che in passato ha segnato la storia della Champions League. ChampionsLiverpool Partita dura per la squadra di Pioli, segnata anche dagli infortuni, ma a sostenere ilc’è Walterche ai microfoni del Corriere dello Sport ha detto: ‘Pioli ha dato identità al proprio calcio, ha uomini di personalità, è in una fase che, nonostante le assenze, gli viene naturale esprimere gioco. Sono”. Questa sera dunque appuntamento a San Siro per una grande sfida di Champions. Ilaria Pacilio

