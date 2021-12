Lazio | Sarri ha già trovato il sostituto di Immobile | colpo a gennaio

Advertising

askomartin : Diego eterno. Napoli 4 Lazio 0. Con mi parcero @D_Ospina1 @ciroImmobile17 @Lor_Insigne Sarri, Spalletti. La estatua… - AlfredoPedulla : #Sarr-#Inter: aria fritta. #Sarri e i problemi #Lazio: quella è un’altra storia, più seria - AlfredoPedulla : #Napoli meraviglioso: ha passeggiato, senza alibi e malgrado assenze pesanti. Gli stessi alibi che non può avere… - infoitsport : Lazio, Sarri chiede vice-Immobile e terzino sinistro: Botheim e Angileri i candidati principali - Ajejebrazov17 : @gp4l4 @MarcoVBava Bravo Gianluca, hai ragione. Ci si aspettava di più. Il problema è che Sarri ha commesso tanti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

Corriere dello Sport.it

ROMA - Con Immobile forse out per un problema al ginocchio, in casascattano i piani di emergenza per sostituirlo. Situazione mica facile. Ciro ha alzato bandiera bianca dopo il primo tempo a Genova contro la Samp ed è stato sostituito da Muriqi. Che è ancora ...ROMA - Immobile si è fermato due volte quest'anno, facendo scattare le imprecazioni e le invocazioni di. E' successo prima di Bologna (problema ai flessori) e durante la sosta di novembre (stiramento al polpaccio sinistro). L'infortunio di Genova rischia di tenerlo in infermeria per la terza volta ...Lazio, Sarri chiede vice-Immobile e terzino sinistro: Botheim e Angileri i candidati principali. vedi letture. Le priorità della Lazio per il prossimo mercato di gennaio sono due: un vice-Immobile e u ...Gli obiettivi in particolare sono stati evidenziati in un attaccante che possa far rifiatare Immobile o all'occorrenza giocargli accanto, oltre ad un terzino sinistro che assicuri un'alternativa di sc ...