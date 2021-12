Gigante Embiid | 43 punti! Guarda Charlotte - Philadelphia

(Di martedì 7 dicembre 2021)segna 43 punti tirando 15/20 dal campo, soprattutto gioca 41', fisicamente di nuovo in condizioni adeguate post Covid, e trascina i 76ers al successo dopo un tempo supplementare in North ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gigante Embiid

La Gazzetta dello Sport

segna 43 punti tirando 15/20 dal campo, soprattutto gioca 41', fisicamente di nuovo in condizioni adeguate post Covid, e trascina i 76ers al successo dopo un tempo supplementare in North ...... che ha capito come riprogettare la squadra attorno a Joelsenza l'australiano (che continua ... da Jarrett Allen allo strepitoso rookie Evan Mobley, ad aver fatto passi da. Il calendario ...Phoenix chiama, Golden State risponde. Entrambe vittoriose le due squadre migliori della Western Conference rispettivamente contro San Antonio e Orlando. Chris Paul e Steph Curry decisivi. Vincono anc ...