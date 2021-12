Champions League, le qualificate agli ottavi e le retrocesse in Europa League (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, in attesa delle gare di mercoledì. Nel Girone A era tutto già deciso anche prima dell’ultima giornata, il Manchester City ha chiuso il girone al primo posto nonostante la sconfitta contro il Lipsia, il Psg vince contro il Brugge ma deve accontentarsi del secondo posto. Nel Gruppo B il Liverpool chiude a punteggio pieno, impresa dell‘Atletico Madrid che sbanca il campo del Porto e si qualifica con la seconda posizione. Nel gruppo C Ajax e Sporting agli ottavi, Real Madrid e Inter già agli ottavi prima dell’ultima partita. In attesa delle partite di mercoledì hanno staccato il pass anche Bayern, Manchester United, Chelsea e Juventus. LE qualificate ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata della fase a gironi di, in attesa delle gare di mercoledì. Nel Girone A era tutto già deciso anche prima dell’ultima giornata, il Manchester City ha chiuso il girone al primo posto nonostante la sconfitta contro il Lipsia, il Psg vince contro il Brugge ma deve accontentarsi del secondo posto. Nel Gruppo B il Liverpool chiude a punteggio pieno, impresa dell‘Atletico Madrid che sbanca il campo del Porto e si qualifica con la seconda posizione. Nel gruppo C Ajax e Sporting, Real Madrid e Inter giàprima dell’ultima partita. In attesa delle partite di mercoledì hanno staccato il pass anche Bayern, Manchester United, Chelsea e Juventus. LE...

