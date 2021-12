Super Green pass al via: il governo risponde alle faq, cosa possiamo fare dal 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) : permessi e divieti in vigore fino al 15 gennaio Da oggi e per le prossime sei settimane sarà un Paese diverso. La missione è quella di salvare il Natale, ma anche gli italiani e per questo fino al 15 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) : permessi e divieti in vigore fino al 15 gennaio Da oggi e per le prossime sei settimane sarà un Paese diverso. La missione è quella di salvare il Natale, ma anche gli italiani e per questo fino al 15 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - lifestyleblogit : Super green pass arriva oggi, cosa cambia: come si ottiene, regole - - lifestyleblogit : Super green pass, Costa: 'Da oggi inizia nuova fase per il Paese' - -