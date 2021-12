"Poteva restare a Parigi". Enrico Letta, i disastri gli costano caro: retroscena, c'è già aria di "golpe" nel Pd (Di lunedì 6 dicembre 2021) È tipico di Enrico Letta sbagliare per eccesso d'intelligenza o presunzione d'astuzia. Stavolta, però, i pasticci combinati dal suo Pd sulla partita per il Quirinale e la sonora bocciatura della patrimoniale travestita da contributo di solidarietà stanno certificando la conclamata inclinazione autodistruttiva del segretario dem. In poche ore, Letta jr ha mandato allo sbaraglio il Pd depositando una proposta di legge costituzionale che - con l'obiettivo di convincerlo alla rielezione sul Colle e sbarrare il passo a Mario Draghi - di fatto avrebbe messo fuorilegge Sergio Mattarella nell'arco di un anno. Risultato: un plateale ceffone giunto dal Capo dello Stato per rimettere in riga i sofisticatissimi cervelli della sinistra e ribadire la propria indisponibilità alla forzatura istituzionale. Non pago, poi, il nipote d'arte si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) È tipico disbagliare per eccesso d'intelligenza o presunzione d'astuzia. Stavolta, però, i pasticci combinati dal suo Pd sulla partita per il Quirinale e la sonora bocciatura della patrimoniale travestita da contributo di solidarietà stanno certificando la conclamata inclinazione autodistruttiva del segretario dem. In poche ore,jr ha mandato allo sbaraglio il Pd depositando una proposta di legge costituzionale che - con l'obiettivo di convincerlo alla rielezione sul Colle e sbarrare il passo a Mario Draghi - di fatto avrebbe messo fuorilegge Sergio Mattarella nell'arco di un anno. Risultato: un plateale ceffone giunto dal Capo dello Stato per rimettere in riga i sofisticatissimi cervelli della sinistra e ribadire la propria indisponibilità alla forzatura istituzionale. Non pago, poi, il nipote d'arte si è ...

Enrico Letta "poteva restare a Parigi": retroscena, il Pd isola il segretario collezionista di flop Liberoquotidiano.it