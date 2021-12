Milan, Tomori: «So come gioca il Liverpool. Gara fondamentale» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan ha rilasciato qualche dichiarazione in vista del match di domani con il Liverpool Fikayo Tomori ha parlato ai canali ufficiali rossoneri alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Le parole del difensore del Milan. SULLA Gara – «Sento la carica, l’entusiasmo soprattutto in partite come questa in competizioni sentite come la Champions League. La partita di domani è ricca di storia per entrambi i club, per noi sarà fondamentale e speriamo di riuscire a vincere.» SUL Liverpool – «giocano con grande intensità, velocità e precisione. Fino al 90? non mollano. Ci aspetta una partita difficile. Conosco alcuni dei loro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fikayo, difensore delha rilasciato qualche dichiarazione in vista del match di domani con ilFikayoha parlato ai canali ufficiali rossoneri alla vigilia del match di Champions League contro il. Le parole del difensore del. SULLA– «Sento la carica, l’entusiasmo soprattutto in partitequesta in competizioni sentitela Champions League. La partita di domani è ricca di storia per entrambi i club, per noi saràe speriamo di riuscire a vincere.» SUL– «no con grande intensità, velocità e precisione. Fino al 90? non mollano. Ci aspetta una partita difficile. Conosco alcuni dei loro ...

