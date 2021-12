Maurizio Costanzo diretto su Katia Ricciarelli “Lei è al Gf VIp perchè …” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Katia Ricciarelli da diversi mesi ormai è una concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. È stata comunque una delle protagoniste principali di questa edizione del reality di Mediaset ed è anche molto amata dai telespettatori. Di lei in questi giorni se ne è parlato nella rubrica televisiva che è curata da Maurizio Costanzo e che va sul Magazine Nuovo. Ma cosa è stato detto dalla stessa? Katia Ricciarelli finisce al centro delle critiche Nello specifico sembra che a parlare del soprano sia stata una lettrice e telespettatrice, la quale ha inviato a Maurizio Costanzo una mail parlando della stessa ed anche di questa edizione del Grande Fratello vip.“La vedo al centro di beghe degne di una scolaresca…Non ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 6 dicembre 2021)da diversi mesi ormai è una concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. È stata comunque una delle protagoniste principali di questa edizione del reality di Mediaset ed è anche molto amata dai telespettatori. Di lei in questi giorni se ne è parlato nella rubrica televisiva che è curata dae che va sul Magazine Nuovo. Ma cosa è stato detto dalla stessa?finisce al centro delle critiche Nello specifico sembra che a parlare del soprano sia stata una lettrice e telespettatrice, la quale ha inviato auna mail parlando della stessa ed anche di questa edizione del Grande Fratello vip.“La vedo al centro di beghe degne di una scolaresca…Non ...

Advertising

gippu1 : Se anche Maurizio Costanzo si dà alle Statistiche Inutili, il mio lavoro qui è finito - Domenico1oo777 : RT @DettoFattoRai2: Corrado discostar a #dettofattorai! ?? In collegamento Maurizio Costanzo ricorda il padre della tv con parole speciali… - DettoFattoRai2 : Corrado discostar a #dettofattorai! ?? In collegamento Maurizio Costanzo ricorda il padre della tv con parole speci… - ele_regina : Comunque Maurizio Costanzo è una delle persone della tv italiana che stimo di più. Non guardo quasi mai il suo prog… - taevlousun : io quel collo te lo mangio te lo strappo ti risucchio ogni particella diventi maurizio costanzo non lo avrai più porco di quel cane bastardo -