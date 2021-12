E’ made in Italy la nuova cura per il COVID-19: agirà contro la proteina spike (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ firmata made in Italy la nuova cura per il COVID. Anzi, più specificatamente si tratta di un metodo per bloccare qualsiasi variante Sars-CoV-2. La cura, secondo quanto riporta il Messaggero, andrebbe ad agire sul recettore Ace2, quello che permette al coronavirus di collegarsi alle cellule umane. Lo studio è stato promosso dall’Istituto Italiano di Tecnologia, scuola superiore Sant’Anna, Università degli Studi di Milano ed è portato avanti da Angelo Reggiani, ricercatore senior and principal investigator in farmacologia presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Paolo Ciana, docente di farmacologia dell’Università degli Studi di Milano e Vincenzo Lionetti, docente di Anestesiologia della Scuola superiore Sant’Anna. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Pharmacologial Research”, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ firmatainlaper il. Anzi, più specificatamente si tratta di un metodo per bloccare qualsiasi variante Sars-CoV-2. La, secondo quanto riporta il Messaggero, andrebbe ad agire sul recettore Ace2, quello che permette al coronavirus di collegarsi alle cellule umane. Lo studio è stato promosso dall’Istituto Italiano di Tecnologia, scuola superiore Sant’Anna, Università degli Studi di Milano ed è portato avanti da Angelo Reggiani, ricercatore senior and principal investigator in farmacologia presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Paolo Ciana, docente di farmacologia dell’Università degli Studi di Milano e Vincenzo Lionetti, docente di Anestesiologia della Scuola superiore Sant’Anna. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Pharmacologial Research”, ...

