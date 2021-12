Coronavirus | Sarah Gilbert di AstraZeneca invita alla cautela

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel corso degli ultimi due anni l’emergenza pandemica daha completamente rivoluzionato le nostre vite. Mascherine e distanziamento sociale, chiusure localizzate e lockdown generalizzati, sono ormai all’ordine del giorno. La campagna vaccinale ci ha permesso di assaporare un po’ di quella normalità che avevamo perso. Tuttavia, sembra non esser ancora giunto il momento per poter trarre un definitivo sospiro di sollievo.e prevenzione restano comunque comportamenti da osservare, soprattutto perché, come afferma la ricercatrice per, questa potrebbe non essere l’unica epidemia che dovremo affrontare.: “Potrebbe esserci una pandemia peggiore di quella da” In occasione della ...