Aumento delle bollette: gli ultimi dati disponibili (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, responsabile del controllo dei prezzi per l’acquisto dell’energia, questa estate ha lanciato un allarme sugli aumenti dei conti delle bollette. Il governo a fine luglio è intervenuto con una prima manovra per abbassare la percentuale di rincari e a fine settembre con una seconda manovra da 3 miliardi e mezzo per fermare gli aumenti previsti per oltre il 40% sulla bolletta della luce e per il 30% sulla bolletta del gas. In questo modo si è riusciti a ridurre l’impatto su circa 6 milioni di microimprese e 29 milioni di famiglie, ma le previsioni per il nuovo anno sono tutt’altro che rosee. Stando agli ultimi dati disponibili infatti l’innalzamento dei prezzi continuerà per tutto il 2022 e solo nel 2023 conoscerà qualche ribasso. Di fronte ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, responsabile del controllo dei prezzi per l’acquisto dell’energia, questa estate ha lanciato un allarme sugli aumenti dei conti. Il governo a fine luglio è intervenuto con una prima manovra per abbassare la percentuale di rincari e a fine settembre con una seconda manovra da 3 miliardi e mezzo per fermare gli aumenti previsti per oltre il 40% sulla bolletta della luce e per il 30% sulla bolletta del gas. In questo modo si è riusciti a ridurre l’impatto su circa 6 milioni di microimprese e 29 milioni di famiglie, ma le previsioni per il nuovo anno sono tutt’altro che rosee. Stando agliinfatti l’innalzamento dei prezzi continuerà per tutto il 2022 e solo nel 2023 conoscerà qualche ribasso. Di fronte ...

Advertising

elio_vito : Protestano per il caro-bollette, si vantano di avere voluto Draghi al governo, dicono che lo vorrebbero per sempre,… - fattoquotidiano : Il rialzo del prezzo delle materia prime sta condizionando non solo l'economia, ma anche la politica e la società.… - matteosalvinimi : Furbetti del Reddito di cittadinanza: altri 110 stranieri denunciati (sequestrati 870 mila euro). Sempre più convin… - nuovasocieta : Aumento delle bollette: gli ultimi dati disponibili - maestrodistrada : …non solo le multe! Non esiste la certezza del diritto/obbligo e l’unico rimedio proposto da populisti e forcaioli… -