Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), Sony Pictures rilascia il primo trailer ufficiale (Di domenica 5 dicembre 2021) In maniera del tutto inaspettata Sony Pictures ha rivelato il primo trailer del nuovissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse, il sequel animato del capolavoro e vincitore Premio Oscar, Spider-Man: into the Spider-Verse. Il trailer ha mostrato le prime immagini di un'opera divisa in due Parti, a differenza del capitolo precedente uscito nel 2018. Spider-Man: Across the Spider-Verse racconterà ancora una volta le strabilianti gesta di Miles Morales all'interno dell'imprevedibile multiverso. Un ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 5 dicembre 2021) In maniera del tutto inaspettataha rivelato ildel nuovissimo-Man:the, il sequel animato del capolavoro e vincitore Premio Oscar,-Man: into the. Ilha mostrato le prime immagini di un'opera divisa in duei, a differenza del capitolo precedente uscito nel 2018.-Man:theracconterà ancora una volta le strabilianti gesta di Miles Morales all'interno dell'imprevedibile multiverso. Un ...

