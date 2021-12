Manchester United-Crystal Palace, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali di Manchester United-Crystal Palace, match valido per la quindicesima giornata di Premier League. Dirigerà l’incontro l’arbitro inglese Craig Pawson. Calcio d’inizio ore 15 all’Old Trafford di Manchester. C’è grande curiosità nel vedere giocare il nuovo Manchester United di Ralf Rangnick quest’oggi. Il tecnico tedesco è chiamato a risollevare fino al termine della stagione, una squadra senza una chiara identità di gioco. Nonostante la presenza di fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Pogba, i Red Devils hanno fino ad ora deluso le aspettative. Se in Champions League è stato raggiunto, seppur con qualche difficoltà, l’obiettivo del passaggio del turno, è in campionato che lo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 dicembre 2021) Riportiamo ledi, match valido per la quindicesima giornata di Premier League. Dirigerà l’incontro l’arbitro inglese Craig Pawson. Calcio d’inizio ore 15 all’Old Trafford di. C’è grande curiosità nel vedere giocare il nuovodi Ralf Rangnick quest’oggi. Il tecnico tedesco è chiamato a risollevare fino al termine della stagione, una squadra senza una chiara identità di gioco. Nonostante la presenza di fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Pogba, i Red Devils hanno fino ad ora deluso le aspettative. Se in Champions League è stato raggiunto, seppur con qualche difficoltà, l’obiettivo del passaggio del turno, è in campionato che lo ...

