Covid | Le Foche | A Natale meglio restare in Italia | ma non rinunciate alle vacanze

(Di domenica 5 dicembre 2021) L'immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma spiega come affrontare feste, pranzi e cenoni senza rischiare. E ai parenti No Vax "fategli fare il tampone"

Advertising

matteoc1951 : RT @nino_pitrone: Il #ProfLeFoche spiega cos'è la #TerapiaDegliAnticorpiMonoclonali. - XMERIDIO78 : RT @nino_pitrone: Il #ProfLeFoche spiega cos'è la #TerapiaDegliAnticorpiMonoclonali. - nino_pitrone : Il #ProfLeFoche spiega cos'è la #TerapiaDegliAnticorpiMonoclonali. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Foche

La Repubblica

... alla fine dei giochi! Cosa ci può essere di più tragico? Lucia Azzolina/ "Dati- scuola, il ... 2) Avete mai visto una foca o un panda che si prendono cura dell'estinzione dellee dei panda? ...Ci avevamo sperato fino a poche settimane fa, quando il numero dei contagi daera basso e ...con certezza che l'immunità dei vaccinati si riduce tra i 6 e gli 8 mesi ' spiega Francesco Le, ...I consgli dell'immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma per affrontare feste, pranzi e cenoni e non risciare il virus. E a chi è in ...Nel report del ministero del 2 dicembre, con 679.462 tamponi, positività al 2,5%. Aumentano terapie intensive occupate (+12) e ricoveri ordinari (50). In Germania "situazione ancora molto grave", ha d ...