Covid | i contagi crescono ma in modo costante L' esperto | non era mai successo dall' inizio della pandemia | segnale positivo

Agenzia_Ansa : Covid: Usa, oltre 100 mila contagi e 1.000 morti al giorno nell'ultima settimana #ANSA - Agenzia_Ansa : La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa, dove i contagi da Covid superano i 100mila al giorno e… - ladyonorato : A causa del #greenpass in Belgio, sono esplosi i contagi. Lo dicono gli esperti e le autorità sanitarie del Belgio… - EmMicucci : #Coronavirus 15.021 nuovi contagi e altri 43 morti. Superate le 200.000 #covid positive oggi Salgono ricoverati e terapie intensive - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di domenica 5 dicembre -

UDINE. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.117 tamponi molecolari sono stati rilevati 532 nuovicon una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 11.782 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,53%). Nella giornata odierna si registrano i ...Nella prima tabella il raffronto oggi ed un anno fa tra il numero dei ricoverarti nei reparti. Nella seconda le vaccinazioni nella Regione Toscana e poi il primo grafico con i nuovi, i pazienti positivi ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Infine nel secondo ...Sono 595 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. (Adnkronos) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.117 tamponi molecolari ...“La pandemia virulenta che ci ha colpito non è ancora finita e forse durerà qualche anno, rispettiamo le regole e non diamo vita ad assembramenti durante le feste”. A dirlo è stato questa mattina il p ...