Sci di fondo | 10 km TL | Karlsson al photofinish virtuale su Johaug per 3 decimi! Indietro le italiane

(Di sabato 4 dicembre 2021) Seconda gara distance della stagione, prima in tecnica libera. Sulle nevi di Lillehammer, in Norvegia, va in scena la 10 km TL con partenza ad intervalli. La vittoria è andata, per soli 3 decimi di secondo alla ventiduenne svedese Fridasulla norvegese Therese. Terza l’americana Rosie Brennan. Partono subito forte le due regine di questo inizio di stagione, la norvegese Theresee la svedese Frida. A metà gara infatti le due sono rispettivamente prima e seconda staccate di pochissimo. Dietro tutte le altre, a partire dall’altra svedese Ebba Andersson, l’americana Rosie Brennan, l’altra norvegese Marie Helene Fossesholm e le russe Neprayeva e Sorina. La gara procede con le due che infliggono distacchi molto pesanti a tutte le altre. Le due si scambiano il primo posto ai successivi ...