Nuovi dati sull’efficacia dei vaccini: cala al 44% dopo 5 mesi. La quarta dose è l’unica certezza (Di sabato 4 dicembre 2021) “dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel report esteso su Covid-19, secondo cui “rimane elevata l’efficacia vaccinale – prosegue l‘Iss – nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo”. Allarme Covid sul vaccino e sui giovani studenti “Nel periodo 15-28 novembre 2021, nella fascia di popolazione in età scolare, sono stati segnalati 40.529 Nuovi casi, di cui 161 ospedalizzati e nessuno ricoverato in terapia intensiva”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) “cinquedal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel report esteso su Covid-19, secondo cui “rimane elevata l’efficacia vaccinale – prosegue l‘Iss – nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinqueè pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo”. Allarme Covid sul vaccino e sui giovani studenti “Nel periodo 15-28 novembre 2021, nella fascia di popolazione in età scolare, sono stati segnalati 40.529casi, di cui 161 ospedalizzati e nessuno ricoverato in terapia intensiva”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel ...

Advertising

SecolodItalia1 : Nuovi dati sull’efficacia dei vaccini: cala al 44% dopo 5 mesi. La quarta dose è l’unica certezza… - super_caz : @frankym1988 @fratotolo2 Purtroppo il problema grosso è che i dati a disposizione sono incompleti o errati. Ad esem… - GazzettadiSiena : I dati del contagio in Toscana - Antipeppe : @539th Dati Basilicata +2 ordinari (da 12 a 14) uti stabili (sempre nessuno in uti) nessun decesso +3 ricoveri su… - giorgiovascotto : RT @Miti_Vigliero: Covid, Germania: 74mila contagi e 390 decessi. I dati del 3 dicembre Oltre 100 morti e 48mila casi anche in Francia. Re… -