Napoli con tante assenze, Di Marzio: “Vi svelo la formazione di Spalletti. Novità in attaco” (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli-Atalanta, la probabile formazione degli azzurri svelata da Gianluca Di Marzio. Spalletti lancia Ounas titolare. Il Napoli gioca con l’Atalanta oggi alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti deve fare i conti con tantissime assenze come: Koulibaly, Osimhen, Insigne, Fabian Ruiz e Zanoli. Ecco perché il tecnico ha convocato anche il giovane Manè in difesa, prodotto della primavera che desta un grande interesse. “Dopo il mezzo passo falso contro il Sassuolo, il Napoli deve ritrovare il successo per difendere il primo posto. Dall’altra parte però ci sarà un’Atalanta in ottima forma che arriva da quattro vittorie consecutive in campionato e una settimana fa ha ottenuto la prima vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 dicembre 2021)-Atalanta, la probabiledegli azzurri svelata da Gianluca Dilancia Ounas titolare. Ilgioca con l’Atalanta oggi alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Lucianodeve fare i conti con tantissimecome: Koulibaly, Osimhen, Insigne, Fabian Ruiz e Zanoli. Ecco perché il tecnico ha convocato anche il giovane Manè in difesa, prodotto della primavera che desta un grande interesse. “Dopo il mezzo passo falso contro il Sassuolo, ildeve ritrovare il successo per difendere il primo posto. Dall’altra parte però ci sarà un’Atalanta in ottima forma che arriva da quattro vittorie consecutive in campionato e una settimana fa ha ottenuto la prima vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. ...

Advertising

fattoquotidiano : Secondigliano, l'altra Napoli: dove morti e bambini convivono per strada Oggi alle ore 16.30 presso @assoLarsec in… - sscnapoli : Presenza numero 100 con la maglia del Napoli in tutte le competizioni per Elif Elmas 1??0??0???? ??… - carlolaudisa : La notte magica del #Napoli. Il poker alla #Lazzo con una prova davvero super e il primato diventa solitario. Il miglior omaggio a #Maradona - marpaore : cioè io progetto di andare una notte a napoli con persone sicure, CHE CONOSCONO LA CITTÀ E LA STRADA, CHE NON SI DR… - Luigi733690531 : RT @NinoVolpe: Con l’#Atalanta fuori #Koulibaly #Manolas #Anguissa #Ruiz #Insigne #Osimhen Sfida tutta in salita, ma guai a partire già sc… -