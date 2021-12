Napoli - Atalanta, Gasperini pensa a Zapata dal primo minuto (Di sabato 4 dicembre 2021) Il quotidiano ha evidenziato che verrà rischierato Toloi in difesa, per dare fiato ad uno dei tre presenti contro il Venezia. Zappacosta e Maehle giocheranno sulle fasce, De Roon e Freuler al centro, ... Leggi su forzazzurri (Di sabato 4 dicembre 2021) Il quotidiano ha evidenziato che verrà rischierato Toloi in difesa, per dare fiato ad uno dei tre presenti contro il Venezia. Zappacosta e Maehle giocheranno sulle fasce, De Roon e Freuler al centro, ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - DiMarzio : ?? La nostra intervista a Guglielmo #Stendardo: gli esordi col #Napoli, la parentesi alla #Juventus e non solo ?? - capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - zazoomblog : Napoli - Atalanta Gasperini pensa a Zapata dal primo minuto - #Napoli #Atalanta #Gasperini #pensa - zazoomblog : Napoli-Atalanta i convocati di Spalletti: out Fabian e Insigne cè un ragazzo della Primavera - #Napoli-Atalanta… -