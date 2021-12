Il latitante italiano rintracciato e arrestato in Belgio per una foto postata sui social (Di sabato 4 dicembre 2021) Per 43 anni Bernardo Provenzano aveva vissuto in latitanza comunicando con pizzini e nascondendosi in bunker dai quali usciva raramente, e soltanto se strettamente necessario. Ai tempi dei social network, però, fuggire dalla legge si fa più difficile: un latitante originario del Molise, ricercato per numerosi reati tra quali rapina, ricettazione e truffa, commessi nelle province di Campobasso e Chieti dal 2010 al 2018, è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Larino per alcune foto condivise sul suo profilo Facebook di un ponte di una località in Belgio. L’uomo, un 47enne, era fuggito all’estero da oltre tre anni, convinto di poter scampare così alla cattura e alla giustizia. Una gaffe però ha posto fine alla sua Odissea: le foto scattate e poi rimosse sono state ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Per 43 anni Bernardo Provenzano aveva vissuto in latitanza comunicando con pizzini e nascondendosi in bunker dai quali usciva raramente, e soltanto se strettamente necessario. Ai tempi deinetwork, però, fuggire dalla legge si fa più difficile: unoriginario del Molise, ricercato per numerosi reati tra quali rapina, ricettazione e truffa, commessi nelle province di Campobasso e Chieti dal 2010 al 2018, è statodai carabinieri della compagnia di Larino per alcunecondivise sul suo profilo Facebook di un ponte di una località in. L’uomo, un 47enne, era fuggito all’estero da oltre tre anni, convinto di poter scampare così alla cattura e alla giustizia. Una gaffe però ha posto fine alla sua Odissea: lescattate e poi rimosse sono state ...

Advertising

neXtquotidiano : 'Galeotta' fu la foto Il latitante italiano rintracciato e arrestato in #Belgio per una foto postata sui social - telecitynews24 : ??DUE ARRESTI IN CENTRO TORINO. UN LATITANTE ITALIANO E UN CITTADINO MAROCCHINO?? I dettagli?? #torinocronaca #arresti… -