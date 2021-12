Una vita anticipazioni: era Santiago l’uomo scappato da Acacias 38? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Chi era l’uomo che è uscito correndo da Acacias 38 mentre Genoveva e Rosina stavano parlando all’ingresso? La moglie di Felipe ha cercato di ricorrerlo per capire chi fosse ma non è riuscita a fermarlo e neppure a riconoscerlo. Potrebbe essere Santiago tornato da Cuba per vendicarsi della morte di Marcia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che anche questa settimana andrà in onda al sabato con una nuova imperdibile puntata. La soap di Canale 5 ci aspetta quindi domani, 4 dicembre 2021, intorno alle 15,36 dopo Scene da un matrimonio. A seguire poi vedremo un nuovo appuntamento con Verissimo. Ma scopriamo adesso nel dettaglio le anticipazioni: domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1283 di Acacias 38. Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Chi erache è uscito correndo da38 mentre Genoveva e Rosina stavano parlando all’ingresso? La moglie di Felipe ha cercato di ricorrerlo per capire chi fosse ma non è riuscita a fermarlo e neppure a riconoscerlo. Potrebbe esseretornato da Cuba per vendicarsi della morte di Marcia? Lo scopriamo con ledi Unache anche questa settimana andrà in onda al sabato con una nuova imperdibile puntata. La soap di Canale 5 ci aspetta quindi domani, 4 dicembre 2021, intorno alle 15,36 dopo Scene da un matrimonio. A seguire poi vedremo un nuovo appuntamento con Verissimo. Ma scopriamo adesso nel dettaglio le: domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1283 di38. Una...

