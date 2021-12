Contributi editoria per le scuole, proroga al 14 gennaio 2022 per spese entro 31 dicembre. Abbonati alle nostre riviste: Gestire il personale scolastico + La Dirigenza scolastica. Scopri l’offerta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con due provvedimenti (proroga Bando 2021 - Comma 389 - scuole di ogni ordine e grado, proroga Bando 2021 - Comma 390 - scuole Secondarie Primo Grado) del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sentita la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, sono stati ulteriormente prorogati sino al 14 gennaio 2022 entrambi i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai due distinti Contributi, per l’anno 2021, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con due provvedimenti (Bando 2021 - Comma 389 -di ogni ordine e grado,Bando 2021 - Comma 390 -Secondarie Primo Grado) del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’, sentita la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamentodel Ministero dell’Istruzione, sono stati ulteriormenteti sino al 14entrambi i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai due distinti, per l’anno 2021, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'articolo .

Advertising

Linoemme11 : @rosyname1 @MassimoRdV @robe_marc @antonellocapor2 a proposito di studiare, nel 2012 Renzi non era ancora nato....… - DavideCrusader : @CarloCalenda Ah adesso il problema è dare voce ad ¼ della popolazione? Invece, che il giornalismo in Italia non es… - paoloferrarelli : RT @AntScibilia: Frattanto il suocero di Salvini trascorrerà il Natale a casa e non in carcere. Nessun politico interroga la Cartabia. Verg… - Luca24686644 : RT @marsigatto: @Donato68599139 @myrtamerlino Oppure per i miliardi buttati in mascherine pericolose, in banchi a rotelle e in contributi a… - Testament73 : RT @marsigatto: @Donato68599139 @myrtamerlino Oppure per i miliardi buttati in mascherine pericolose, in banchi a rotelle e in contributi a… -