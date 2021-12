Atletica, morto l’ex-presidente della Iaaf Lamine Diack: coprì casi di doping degli atleti russi (Di venerdì 3 dicembre 2021) È deceduto a Dakar all’età di 88 anni il franco-senegalese Lamine Diack, controverso ex-presidente della Federazione Internazionale di atletica leggera (Iaaf). Eletto successore di Primo Nebiolo nel 1999 rimase in carica per ben 16 anni prima di essere sospeso dal CIO nel 2015 in seguito all’accusa di corruzione che pendeva sul suo mandato. All’epoca si sarebbe intascato una corposa tangente da duecentomila euro per coprire le positività ai test antidoping degli atleti russi, servendosi dei figli Khalil e Papa Massata e dell’amico Habib Cisse (da lui assunti in ruoli cardine della Federazione). Aveva inoltre avviato una fitta rete di sponsorizzazioni con il paese che gli garantiva ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) È deceduto a Dakar all’età di 88 anni il franco-senegalese, controverso ex-Federazione Internazionale dileggera (). Eletto successore di Primo Nebiolo nel 1999 rimase in carica per ben 16 anni prima di essere sospeso dal CIO nel 2015 in seguito all’accusa di corruzione che pendeva sul suo mandato. All’epoca si sarebbe intascato una corposa tangente da duecentomila euro per coprire le positività ai test anti, servendosi dei figli Khalil e Papa Massata e dell’amico Habib Cisse (da lui assunti in ruoli cardineFederazione). Aveva inoltre avviato una fitta rete di sponsorizzazioni con il paese che gli garantiva ...

