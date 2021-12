Vaccino Covid Valneva, Ema avviata revisione (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ il primo Vaccino inattivato anti-Covid all’esame dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Il comitato per i medicinali a uso umano Chmp, annuncia oggi l’ente Ue, ha avviato una revisione continua del Vaccino sviluppato da Valneva, VLA2001, sulla base dei risultati preliminari degli studi di laboratorio (dati non clinici) e dei primi studi clinici negli adulti che suggeriscono che il Vaccino innesca la produzione di anticorpi anti Sars-CoV-2, e può aiutare a proteggere dalla malattia. L’Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi, ha spiegato l’agenzia. La revisione continua proseguirà fino a quando non saranno disponibili evidenze sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ il primoinattivato anti-all’esame dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Il comitato per i medicinali a uso umano Chmp, annuncia oggi l’ente Ue, ha avviato unacontinua delsviluppato da, VLA2001, sulla base dei risultati preliminari degli studi di laboratorio (dati non clinici) e dei primi studi clinici negli adulti che suggeriscono che ilinnesca la produzione di anticorpi anti Sars-CoV-2, e può aiutare a proteggere dalla malattia. L’Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi, ha spiegato l’agenzia. Lacontinua proseguirà fino a quando non saranno disponibili evidenze sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio. ...

