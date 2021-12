Udienza al Tar contro impianto ecoballe di Giugliano | si attende la sentenza

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è tenuta tre giorni fa l’al Tar della Campania relativa al ricorso presentatol’di smaltimento delle. Il giudizio è stato avviato dal Comune di Qualiano che sin da subito si è dichiarato contrario all’che è in costruzione a Ponte Riccio, nella ex centrale turbogas, e che dovrà eliminare l’immondizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Telefriuli1 : ????????????, ?? ???????????????? ???? ?????? ????????????????` ?????????? ???????????????????? ?????? ?????????????? A difendere l’amministrazione uscente, nell’udienz… -

Ultime Notizie dalla rete : Udienza Tar

Teleclubitalia

Ilall'esito dell', dopo la discussione dei difensori, ha dunque dichiarato il ricorso " inammissibile ed irricevibile per tardività nelle censure esposte e per l'intervenuta approvazione ...Fissata la primail 22 dicembre Ildi Lecce (Presidente Enrico d'Arpe) ha preso in esame il ricorso proposto da alcuni assessori e consiglieri comunali contro il commissariamento del comune di Taranto ( ...NOMAGLIO. Dopo il ricorso al Tar, parte una raccolta firme per bloccare il cantiere di Borgofranco. Che i due comuni ...CHIANNI. La discarica è pronta a riaprire. E probabilmente i primi camion carichi di eternit arriveranno anche prima dell’udienza al Tar (fissata per il 16 marzo) che ha ammesso il ricorso legale pres ...