Sileri: “Obbligo di vaccinazione? Abbiamo già alta adesione. Raccomandiamo le dosi per gli under 12, c’è il rischio di long Covid” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Non è un Obbligo ma una raccomandazione perché il Covid colpisce anche i bambini in maniera crescente. È vero che più si è giovani e meno si rischia in termini di complicanze gravi ma esiste anche il long Covid che è ben descritto per la popolazione pediatrica. La vaccinazione è per difendere i bambini e il valore aggiunto è che riduce anche la circolazione del virus.” Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine della VIII edizione del Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie rare. “Vaccinerei senza dubbio mio figlio se avesse 5 anni. Negli Usa è stato somministrato a circa cinque milioni di bambini. L’ente regolatore che ha dato l’ok su basi scientifiche ne ha valutato l’efficacia, la sicurezza e la qualità e dobbiamo imparare a fidarci di chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Non è unma una raccomandazione perché ilcolpisce anche i bambini in maniera crescente. È vero che più si è giovani e meno si rischia in termini di complicanze gravi ma esiste anche ilche è ben descritto per la popolazione pediatrica. Laè per difendere i bambini e il valore aggiunto è che riduce anche la circolazione del virus.” Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, a margine della VIII edizione del Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie rare. “Vaccinerei senza dubbio mio figlio se avesse 5 anni. Negli Usa è stato somministrato a circa cinque milioni di bambini. L’ente regolatore che ha dato l’ok su basi scientifiche ne ha valutato l’efficacia, la sicurezza e la qualità e dobbiamo imparare a fidarci di chi ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccino 5-11 anni, Sileri: 'Non ci sarà #Greenpass o #obbligovaccinale'. - fattoquotidiano : Sileri: “Obbligo di vaccinazione? Abbiamo già alta adesione. Raccomandiamo le dosi per gli under 12, c’è il rischio… - dieffe55 : @larsenaleb Come ha detto bene il prof. Cacciari, sarebbe obbligo di sottoporsi ad una terapia, vista la frequenza… - ereike05 : 'Non ci sara' nessun green pass per la fascia di eta' pediatrica, questo è sicuro. Non c'è un obbligo vaccinale'. L… - Giornaleditalia : Il Sottosegretario alla salute Pierpaolo #Sileri a proposito del vaccino anti #COVID19 ai bambini rassicura: 'Non s… -