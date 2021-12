GF Vip | Katia Ricciarelli fa infuriare la comunità LGBT | cosa ha detto

(Di giovedì 2 dicembre 2021)finisce nella bufera a causa di un’altra gaffe al Grande Fratello Vip, la battuta omofoba manda su tutte le furie laNuova gaffe dial Grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - x_juanstylvato5 : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - infoitcultura : GF Vip, Katia Ricciarelli commette una gaffe: “Ma Biagio è normale?” - gossipblogit : Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli: “Biagio D’Anelli è gay o normale?” (video) - tuttopuntotv : GF Vip, Katia Ricciarelli commette una gaffe: “Ma Biagio è normale?” #GFVip6 #GFVip #Canale5 -

... dentro la Casa del Grande Fratelloha immediatamente messo in piedi una bella intesa con l'ex ragazza di Non è la Rai. L'intesa tra Biagio e Miriana fa arrabbiare: "Ma non sarà un po' ...Uscita infelice perRicciarelli al Grande Fratello2021. La cantante si è interrogata: Biagio D'Anelli è gay o normale?Katia Ricciarelli finisce nella bufera a causa di un'altra gaffe al Grande Fratello Vip, la battuta omofoba manda su tutte le furie la comunità LGBT.Gf Vip 6, Katia Ricciarelli chiede a Soleil Sorge e Manila Nazzaro se Biagio D'Anelli 'è gay o normale', e il web insorge.