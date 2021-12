Coronavirus, giovedì 2 dicembre: sono 1.810 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi positivi, 4 decessi, 692 i ricoverati, 93 le terapie intensive e 817 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 926. Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 425 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 3: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 147 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 284 i nuovi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810casi positivi, 4 decessi, 692 i ricoverati, 93 le terapie intensive e 817 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 926. Asl Roma 1:412 icasi e 1 decesso. Asl Roma 2:425 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 3:89 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 4:96 icasi e 1 decesso. Asl Roma 5:147 icasi e 1 decesso. Asl Roma 6:284 i...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Coronavirus in Fvg, 770 contagi e 7 decessi TRIESTE Oggi, giovedì 2 dicembre, in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 770 casi e 7 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 26 (+2), mentre i pazienti in altri reparti sono ...

