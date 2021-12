Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 2 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio da Coronavirus nella Regione Campania (via social)Il bollettino Regione di oggi: 1.271 positivi, 32.619 tamponi, 4 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). LEGGI ANCHE –> Twitter, nuovo divieto per gli utenti: da oggi non potranno farlo Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 22 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 312 ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio danella(via social)Ildi: 1.271 positivi, 32.619 tamponi, 4 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). LEGGI ANCHE –> Twitter, nuovo divieto per gli utenti: danon potranno farlo Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 22 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 312 ...

Advertising

AngeloCiocca : Coronavirus, primo caso di variante Omicron in Italia: il soggetto, proveniente dal Mozambico, vive in Campania. Di… - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #2dicembre 1.271 casi su 32.619 (3,90% positiva) e 5 decessi. Negli ospedali 22 terapie inte… - PasqualeCacace5 : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, nuovo record di positivi in Campania: superati i 1200 contagiati nelle ultime 24 ore - NapoliToday : #Cronaca Covid, nuovo record di positivi in Campania: superati i 1200 contagiati nelle ultime 24 ore… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 1 DICEMBRE: 41 CASI POSITIVI (6 MATERA, 5 LAURIA, 4 SCANZANO JONICO, 22 AL… -