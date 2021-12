Chiellini e la terza dose del vaccino | ' Facciamo la nostra parte'

(Di giovedì 2 dicembre 2021) TORINO - " Questa mattina ho ricevuto ladelanti Covid19. Proprio grazie ale ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità....

... Antonio Mazzeo , che via Facebook ha usato proprio l'esempio del capitano azzurro: "G iorgiosi è vaccinato con ladose. Seguiamo l'esempio del capitano della Nazionale, vinciamo la ...TORINO - Giorgio, difensore della Juventus, ha annunciato sui suoi canali social di aver ricevuto ladose del vaccino contro il coronavirus. Il capitano bianconero e della Nazionale ha postato anche ...Il difensore bianconero si è sottoposto al 3° richiamo della cura contro il covid: "Vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili ...Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, questa mattina, giovedì 2 dicembre 2021, si è sottoposto alla terza dose vaccinale "anti Covid". Lo ha annunciato lui stesso attraverso un post sul socia ...