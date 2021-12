Un ritorno a casa e un Premio Ubu aprono il mese di Dicembre al Teatro Civico 14 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Due nuovi appuntamenti arricchiscono l’offerta della stagione 2021/2022 di Teatro Civico 14, a Caserta. Il primo dei due appuntamenti è Il Cantico dei Cantici, in scena il 4 Dicembre per l’adattamento, la regia e l’interpretazione di Roberto Latini, di produzione Fortebraccio Teatro e Compagnia Lombardi – Tiezzi e con il sostegno di Armunia Festival Costa degli Etruschi. Le musiche e i suoni sono curati da Gianluca Misiti, vincitore del Premio Ubu 2017 come Miglior progetto sonoro o musiche originali. Il 5 novembre, dopo i successi di Torino, torna a casa il Collettivo Elettroshock Therapy (EST) con lo spettacolo Disintegrazionecon Ilaria Delli Paoli, il sound design di Paky Di Maio e la visual art di Francesco Zentwo Palladino. Il Cantico dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Due nuovi appuntamenti arricchiscono l’offerta della stagione 2021/2022 di14, a Caserta. Il primo dei due appuntamenti è Il Cantico dei Cantici, in scena il 4per l’adattamento, la regia e l’interpretazione di Roberto Latini, di produzione Fortebraccioe Compagnia Lombardi – Tiezzi e con il sostegno di Armunia Festival Costa degli Etruschi. Le musiche e i suoni sono curati da Gianluca Misiti, vincitore delUbu 2017 come Miglior progetto sonoro o musiche originali. Il 5 novembre, dopo i successi di Torino, torna ail Collettivo Elettroshock Therapy (EST) con lo spettacolo Disintegrazionecon Ilaria Delli Paoli, il sound design di Paky Di Maio e la visual art di Francesco Zentwo Palladino. Il Cantico dei ...

Advertising

GrandeFratello : Siete pronti per un ingresso stellare? ???? Questa sera Valeria Marini entrerà nella Casa per diventare una nuova con… - Ty_il_nano : Lungi da me il voler innescare polemiche ?? ma obiettivamente le festività natalizie al Sud sono più belle. E per i… - FinallyMichele : RT @illuminista3: @FinallyMichele @arlottoak Pasti caldi tutte le sere di ritorno da lavoro e casa sempre pulita* - anteprima24 : ** Un ritorno a casa e un Premio Ubu aprono il mese di #Dicembre al Teatro Civico 14 ** - YouDefinition : RT @Epnoveotto: Teoria da clown in arrivo e poi ritorno a studiare ???? A me sembrano molto simili ?? quindi oltre a regalare uno a Rachel n… -