Forum Parlamentare dei Med Dialogues | presiedono Fassino e Petrocelli

ROMA – In occasione della VII edizione dei Med Dialogues – l'annuale appuntamento internazionale promosso dal Ministero degli Esteri e dall'ISPI con la partecipazione dei rappresentati di governi, organizzazioni internazionali, think thank e mondo economico e culturale – giovedì 2 dicembre i Presidenti delle Commissioni Esteri dei Parlamenti di oltre 20 paesi del bacino mediterraneo e mediorientale si riuniranno nel Forum Parlamentare. L'incontro, riservato ai Presidenti partecipanti, sarà presieduto e introdotto dai Presidenti delle Commissioni Esteri Camera e Senato, Piero Fassino (foto) e Vito Petrocelli. Al centro del Med Dialogues Parlamentare le priorità strategiche della regione: il libero accesso ai vaccini per una vaccinazione di massa della popolazione; gli ...

