Dura critica di Lautaro: lo sfogo dell'argentino nel post partita (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nonostante l'agevole vittoria per 2-0 dell'Inter ai danni dello Spezia, Lautaro Martinez, protagonista assoluto del match, ha avuto da ridire sulle condizioni del manto erboso di San Siro: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero vincere davanti ai nostri tifosi e in casa. Facciamo fatica a fare il nostro gioco e il lavoro che facciamo, speriamo di fare meglio. Stiamo lavorando per cose importanti e il campo deve essere all'altezza, non va bene un campo così perché non possiamo fare il gioco che vogliamo". I nerazzurri raccolgono 3 punti fondamentali in vista del prossimo insidioso match. Nel cammino dell'Inter, infatti, ci sarà la Roma dell'ex José Mourinho, sconfitta nel pomeriggio dal Bologna per 1-0. POTREBBE INTERESSARTI: La Roma perde un titolare in vista dell'Inter: ecco di chi si tratta

