Calciomercato Inter, Marotta pesca in casa Juventus! (Di martedì 30 novembre 2021) Beppe Marotta, ad dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe mettere nel mirino Alex Sandro, laterale sinistro della Juventus ora di Massimiliano Allegri: le ultime di Calciomercato L’Inter di Simone Inzaghi, nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 30 novembre 2021) Beppe, ad dell’di Simone Inzaghi, potrebbe mettere nel mirino Alex Sandro, laterale sinistro della Juventus ora di Massimiliano Allegri: le ultime diL’di Simone Inzaghi, nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : Caso #Plusvalenze ?? Quanto vale un calciatore? ?? Nel precedente del 2008, Milan e Inter furono assolte 'perché i… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Brozovic, Inter pronta a un sacrificio per il rinnovo. Newcastle non spaventa - fcin1908it : Brozovic, Inter pronta a un sacrificio per il rinnovo. Newcastle non spaventa - cmdotcom : Inzaghi guarda già alla Roma: il mini turn-over non tocca Calhanoglu, l'Inter aspetta lo squillo di Correa… - sportli26181512 : Inzaghi guarda già alla Roma: il mini turn-over non tocca Calhanoglu, l'Inter aspetta lo squillo di Correa: L'Inter… -