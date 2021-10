Venezia | Ampadu | «Stiamo migliorando Possiamo restare in Serie A»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ethan, difensore del, ha parlato in conferenza stampa dell’attuale situazione del club veneto In conferenza stampa, il difensore gallese Ethanha fatto il punto della situazione in casa. RUOLO – «A parte l’attaccante posso giocare ovunque e questo può solo che aiutarmi nella mia carriera. Chiaramente voglio giocare, ma ovunque mi verrà chiesto di farlo sarò felice di mettermi a disposizione del tecnico e della squadra». POST FIORENTINA – «E’ stata la mia prima vittoria con il, abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Da adesso in avantisolo crescere, con l’obiettivo di rimanere inA». PROSSIME GARE – «Siamo appena arrivati inA e quindi siamo un po’ ancora acerbi. Sta a noi ...

ItalianSerieA : ??Result Venezia 1 - 0 Fiorentina ?? Goals: 36' Mattia Aramu ??(F)Amrabat, Odriozola, Benassi ??(V)Ceccaroni, Sott…

Commenta per primo Il difensore delEthanha parlato dei suoi primi mesi in Serie A e delle tre ammonizioni in tre partite giocate: 'Venendo dalla Premier ho un gioco aggressivo e con molti contrasti, di queste ...Tutti (o quasi) si sentono partecipi del progetto. Da Okereke a Molinaro, da Crnigoj ad. Una rosa ampia con tanti volti nuovi che già si stanno inserendo negli schemi e nel calcio ...Ethan Ampadu, giocatore jolly del Venezia, in prestito dal Chelsea, ha parlato oggi in conferenza stampa: "Penso di poter giocare in diverse posizioni sul campo, magari non attaccante, ma per il resto ...Aramu decide il match del Penzo contro la Fiorentina di mister Italiano. La rete nasce da un’invenzione di Busio che lancia sul filo del fuorigioco Henry che ...