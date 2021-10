Tiziano Ferro celebra i 20 anni di “Rosso Relativo”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) MILANO – Partiti il pre-order e il pre-save di “RossoVERSARY EDITION” (Carosello Records; distribuzione Universal Music Italia), l’imperdibile cofanetto disponibile sia in triplo vinile (in uscita il 29 ottobre) sia in triplo CD (in uscita il 5 novembre) cheil 20°versario della pubblicazione di “Rosso”, il disco d’esordio diche consacrò la carriera dell’artista in Italia e nel mondo diventando un vero e proprio fenomeno cult della scena musicale internazionale. A ventidalla prima pubblicazione dell’album “Rosso”, che vide la luce il 26 ottobre 2001, Carosello Recordsil debutto di uno dei più grandi talenti del nostro Paese, ...