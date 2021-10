Gualtieri: bene manovra con fondi Giubileo e proroga Superbonus (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “Sono molto contento dell’approvazione della legge di bilancio, che contiene le risorse aggiuntive per il Giubileo che avevamo chiesto e una proroga sul 110%. Come avevamo detto lavorerò per renderlo utilizzabile per le case popolari di Roma. Sarà uno dei compiti di questi primi cento giorni, che saranno molto intensi”. Lo ha detto il sindaco eletto di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo in un parco pubblico in zona Pantanaccio-La Storta, nel XV Municipio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “Sono molto contento dell’approvazione della legge di bilancio, che contiene le risorse aggiuntive per ilche avevamo chiesto e unasul 110%. Come avevamo detto lavorerò per renderlo utilizzabile per le case popolari di Roma. Sarà uno dei compiti di questi primi cento giorni, che saranno molto intensi”. Lo ha detto il sindaco eletto di Roma, Roberto, a margine del sopralluogo in un parco pubblico in zona Pantanaccio-La Storta, nel XV Municipio. (Agenzia Dire)

