Bloccare persone e contatti su Whatsapp

Whatsapp può essere la migliore app che abbiamo sul telefono, ma può diventare anche seccante o peggio se veniamo contattati da numeri sconosciuti o da persone che non vogliamo assolutamente sentire. Se vogliamo impedire a una persona di contattarci su Whatsapp, come avviene in qualsiasi applicazione di messaggistica, possiamo farlo direttamente dall'app, così da non essere più disturbati dai seccatori o da gente che desideriamo non sentire. Applicando questo blocco su Whatsapp metteremo una barriera tra noi e questo contatto, così che tutti i messaggi che prova a inviarci non saranno ricevuti. Vediamo in questa guida come Bloccare su Whatsapp numeri e contatti, mostrandovi i passaggi da seguire su telefoni Android e su iPhone, con un approfondimento a fine articolo ...

