Reali: Il principe William premia Milano (Di martedì 19 ottobre 2021) In occasione degli Earthshot Prize, il premio inaugurato quest’anno dal principe William e dalla sua organizzazione benefica Royal Foundation, la città di Milano ha ricevuto un riconoscimento tra le 750 iniziative candidate da tutto il mondo. È stato apprezzato il progetto della Food Policy degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare. Il principe William ha premiato la città di Milano con il progetto della Food Policy degli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) In occasione degli Earthshot Prize, il premio inaugurato quest’anno dale dalla sua organizzazione benefica Royal Foundation, la città diha ricevuto un riconoscimento tra le 750 iniziative candidate da tutto il mondo. È stato apprezzato il progetto della Food Policy degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare. Ilhato la città dicon il progetto della Food Policy degli Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MafraLiga : RT @VanityFairIt: William e la moglie Kate Middleton hanno partecipato al The Earthshot Prize 2021. Il principe Carlo, intanto, con un post… - sortiw : RT @tepetaklakek: EK è una favola. Per i bimbi Can e Sanem sono come Cenerentola e il Principe ma più reali, colorati e divertenti. Ho vist… - VanityFairIt : William e la moglie Kate Middleton hanno partecipato al The Earthshot Prize 2021. Il principe Carlo, intanto, con u… - CapezzutoF : RT @tepetaklakek: EK è una favola. Per i bimbi Can e Sanem sono come Cenerentola e il Principe ma più reali, colorati e divertenti. Ho vist… - 1candemsi26 : RT @tepetaklakek: EK è una favola. Per i bimbi Can e Sanem sono come Cenerentola e il Principe ma più reali, colorati e divertenti. Ho vist… -