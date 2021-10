Milan | Tonali | «Non siamo stati all’altezza | ma andiamo avanti»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sandro, centrocampista rossonero, ha parlato aTV nel post partita di Porto. Le sue dichiarazioni Ai microfoni diTV, Sandroha parlato dopo la sconfitta delcontro il Porto. PARTITA – «È andata così. Abbiamo piano piano mollato, e il secondo tempo non è statodel primo. Quando attaccavano loro ci hanno punito». COSA NON HA FUNZIONATO – «In generale tutto, loro hanno avuto occasioni su nostri errori. Non ci abbattiamo,per la nostra strada». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Serata no, una delle peggiori da quando è arrivato al(14' st Romagnoli 6: Mostra subito i ... a sinistra balbetta subito…)5 Non riesce a essere il pieno padrone della zona ...... sugli sviluppi di una ripartenza, colpisce la base del palo della porta delcon un potente mancino. La reazione rossonera non si fa attendere e passa dai piedi diche con le sue ...Sandro Tonali commenta dalla pancia del Dragao la sconfitta per 1-0 subita dal Milan in casa del Porto. Una gara molto diversa dalla debacle vista ad Anfield contro il ...AMMONITI: Sergio Oliveira (P), Tomori (M), Giroud (M), Uribe (P), Kalulu (M), Ibrahimovic (M), Leao (M) Porto-Milan, il match. INFORTUNIO REBIC: LE CONDIZIONI DELL’ATTACCANTE DEL MILAN. Arriva una nuo ...