LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a un passo da 4 finali. Iorio e le gemelle D’Amato tra le grandi (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ASIA D’Amato IN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMA ItaliaNA A RIUSCIRCI ASIA E ALICE D’Amato IN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA CRONACA NONA SUDDIVISIONE: REBECA ANDRADE SHOW, PRIMA A VOLTEGGIO E PARALLELE 06.38 Vladislava Urazova commette qualche imprecisione di troppo alla trave: 13.166 (5.1), non la rivedremo in finale. 06.36 La sudcoreana Shin Solyi non va oltre a 13.316 al volteggio. Asia D’Amato si qualifica alla finale col terzo punteggio (13.816) alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade (14.800) e dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350). 06.30 Entriamo negli ultimi trenta minuti di gara, ormai si stanno delineando le qualificate alle varie finali: 24 posti per l’all-around, 8 per le singole specialità. Vige sempre la ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAASIAIN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMANA A RIUSCIRCI ASIA E ALICEIN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA CRONACA NONA SUDDIVISIONE: REBECA ANDRADE SHOW, PRIMA A VOLTEGGIO E PARALLELE 06.38 Vladislava Urazova commette qualche imprecisione di troppo alla trave: 13.166 (5.1), non la rivedremo in finale. 06.36 La sudcoreana Shin Solyi non va oltre a 13.316 al volteggio. Asiasi qualifica alla finale col terzo punteggio (13.816) alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade (14.800) e dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350). 06.30 Entriamo negli ultimi trenta minuti di gara, ormai si stanno delineando le qualificate alle varie: 24 posti per l’all-around, 8 per le singole specialità. Vige sempre la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni l’Italia incrocia le dita per le fi… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia vede le Finali attesa per la Russia e Andrade -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni l’Italia incrocia le dita per le fi… -