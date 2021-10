La Polonia va allo scontro con l' Ue

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Di fronte al rischio di vedersi bloccare decine di miliardi di euro per le violazionistato di diritto, il premier della, Mateusz Morawiecki, ieri ha accusato l’Unione europea di trasformarsi in “un organismo centralizzato, guidato da istituzioni prive di controllo democratico” che usa la leva finanziaria per “usurpare poteri” e “imporre la propria volontà sugli stati membri per fas et nefas”. La citazione latina “in modo lecito o illecito” (per sottolineare l’intenzione di raggiungere un obiettivo a tutti i costi) è stata usata da Morawiecki in una lettera indirizzata all’Ue, nel momento in cui le sue istituzioni valutano la risposta alla sentenza con cui il Tribunale costituzionale polacco ha affermato il primato del diritto nazionale su quello europeo. Nelle righe iniziali il premier polacco ha spiegato di voler “rassicurare”: la ...