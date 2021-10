Borsa: Europa debole attende Wall Street, Milano +0,4% (Di martedì 19 ottobre 2021) Le Borse europee proseguono deboli in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Piazza Affari prosegue in stabile rialzo. Sui mercati prevale l'incertezza mentre gli investitori ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Le Borse europee proseguono deboli in attesa dell'avvio didove i future sono in rialzo. Piazza Affari prosegue in stabile rialzo. Sui mercati prevale l'incertezza mentre gli investitori ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa debole attende Wall Street, Milano +0,4%: A Piazza Affari in luce Enel, Euro avanza sul dollaro - infoiteconomia : Borsa, avvio in rialzo a Milano e in Europa. Ftse Mib +0,12% | Liguria Business Journal - Faido1Alessio : Borsa: Europa piatta guarda a trimestrali e impatto prezzi - ansa_economia : Borsa: Europa piatta guarda a trimestrali e impatto prezzi. Prezzo petrolio spinge energia e utility. Euro sale su… - CorriereQ : Borsa: Europa piatta guarda a trimestrali e impatto prezzi -