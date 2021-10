"Avete mai notato che Mario Draghi...". Una somiglianza impressionante, il veleno di "Striscia" sul premier: ecco la foto | Guarda (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutta l'irriverenza di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che, archiviate - o quasi - le polemiche per il caso Ambra Angiolini-Massimiliano Allegri tira dritto, sera dopo sera, facendo incetta di share. Dietro al bancone la azzeccata coppia composta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. E così, nella puntata trasmessa nella serata di lunedì 18 ottobre, ecco il consueto servizio sui "sosia mancati". Striscia insomma si diletta nel trovare peculiari somiglianze relative a personaggi famosi: chi assomiglia a chi? Bene, si diceva dell'irriverenza del tg satirico ideato da Antonio Ricci: nel mirino, infatti, ci finisce niente meno che Mario Draghi, per un paragone piuttosto... sorprendente. Striscia prende spunto dalla segnalazione di alcuni telespettatori e fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutta l'irriverenza dila Notizia, il tg satirico di Canale 5 che, archiviate - o quasi - le polemiche per il caso Ambra Angiolini-Massimiliano Allegri tira dritto, sera dopo sera, facendo incetta di share. Dietro al bancone la azzeccata coppia composta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. E così, nella puntata trasmessa nella serata di lunedì 18 ottobre,il consueto servizio sui "sosia mancati".insomma si diletta nel trovare peculiari somiglianze relative a personaggi famosi: chi assomiglia a chi? Bene, si diceva dell'irriverenza del tg satirico ideato da Antonio Ricci: nel mirino, infatti, ci finisce niente meno che, per un paragone piuttosto... sorprendente.prende spunto dalla segnalazione di alcuni telespettatori e fa ...

