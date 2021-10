Vende in tutta Italia abbonamenti pirata alle pay tv: denunciato. Nei guai gli acquirenti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Varese - Vendeva abbonamenti tv in tutta Italia e faceva grossi affari. Peccato che fossero abbonamenti pirata: per questo un uomo residente in provincia di Varese è stato denunciato per una lucrosa ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Varese -vatv ine faceva grossi affari. Peccato che fossero: per questo un uomo residente in provincia di Varese è statoper una lucrosa ...

Advertising

Giorno_Varese : Vende in tutta Italia abbonamenti pirata alle pay tv: denunciato. Nei guai gli acquirenti - qn_giorno : Vende in tutta Italia #abbonamenti pirata alle #paytv: denunciato. Nei guai gli acquirenti - ludmyla2803 : @albertmistral Io sono in Sardegna ma ho un'agenzia viaggi che lavora con gli USA e vende tutta l'Italia. Anche il Veneto! - giuseppe3331785 : @Corriere Tutta pubblicità infondo non scrive più canzoni , vende parrucchini ????e sa dire solo quanto sono bravi il papà e i Pooh - effelina7155 : @drsmoda COGL...E, TUTTA ITALIA ERA PRONTA A RACCOGLIERE FONDI PER I PORTUALI.. HANNO RIFIUTATO.. ALTRO CHE 5000 A… -