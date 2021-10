Una giornata di prevenzione contro il tumore al seno (Di lunedì 18 ottobre 2021) In occasione del mese della prevenzione contro il tumore al seno, la Commissione Pari Opportunità del comune di Barga in collaborazione con le associazioni "Gli Incartati" e "Il Ritrovo di Roberta" e ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) In occasione del mese dellailal, la Commissione Pari Opportunità del comune di Barga in collaborazione con le associazioni "Gli Incartati" e "Il Ritrovo di Roberta" e ...

Advertising

CB_Ignoranza : Nella sua ultima giornata da allenatore della Salernitana, prima di essere esonerato, Castori è stato immortalato s… - amendolaenzo : Una giornata bellissima per il centrosinistra e la sua classe dirigente. Vince il @pdnetwork con sindaci progressi… - RedRonnie : Stasera alle 21 puntata innovativa e importante del Premiato Circo Volante del Barone Rosso e la giornata come al s… - Santippe2 : RT @successiEuropei: Oggi in pur essendo una giornata triste per lo sgombero dei #portualiTrieste è rinato un barlume di speranza. Ad Ancon… - Genomalieno : RT @mltombolini: Sono sempre stata dalla parte delle forze dell'ordine, ma dopo la giornata di oggi ho cambiato idea. È facile dire che ese… -