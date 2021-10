Sci alpino, Sofia Goggia ed un pensierino alla Coppa del Mondo generale. Ora il calendario è equilibrato… (Di lunedì 18 ottobre 2021) 37 gare delle quali 9 discese, 9 supergiganti, 9 giganti, 9 slalom ed uno slalom parallelo. Questi sono gli ingredienti che andranno a comporre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Un cambio di filoSofia nella composizione dei calendari che potrebbe, almeno sulla carta, rendere più aperta la lotta verso la Sfera di Cristallo. Ma, cosa dovremo attenderci nel lungo lasso di tempo compreso dal gigante di sabato di Soelden e le finali di marzo di Courchevel? Con molta probabilità vivremo una splendida lotta al vertice per portare a casa la Coppa del Mondo edizione 2022. Le pretendenti sono numerose, tra alcune “senatrici” e altre “new entry” in rampa di lancio. Tra queste ultime, ovviamente, Katharina Liensberger, mentre tra le solite note vedremo all’attacco la detentrice ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) 37 gare delle quali 9 discese, 9 supergiganti, 9 giganti, 9 slalom ed uno slalom parallelo. Questi sono gli ingredienti che andranno a comporre ladeldi scifemminile 2021-2022. Un cambio di filonella composizione dei calendari che potrebbe, almeno sulla carta, rendere più aperta la lotta verso la Sfera di Cristallo. Ma, cosa dovremo attenderci nel lungo lasso di tempo compreso dal gigante di sabato di Soelden e le finali di marzo di Courchevel? Con molta probabilità vivremo una splendida lotta al vertice per portare a casa ladeledizione 2022. Le pretendenti sono numerose, tra alcune “senatrici” e altre “new entry” in rampa di lancio. Tra queste ultime, ovviamente, Katharina Liensberger, mentre tra le solite note vedremo all’attacco la detentrice ...

