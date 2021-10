GFVip | la struggente storia di Lulù La commovente sorpresa della mamma

(Di martedì 19 ottobre 2021)6, Raffaella e Manila, affrontano un nuovo chiarimento. Il passato diha scosso il pubblico e i concorrenti. L’inaspettataloro6, un nuovo chiarimento tra Raffaella e Manila. Ladicommuove pubblico e concorrenti, laabbraccia le principesse con una lettera d’affetto. Raffaella e Manila, chiarimento o nuova lite? Raffaella e Manila si ritrovano faccia a faccia, in un nuovo scontro. La scorsa puntata Manila ha deciso di mandare in nomination Raffaella Fico, Gli animi si sono subito scaldati durante questa nuova puntata con un nuovo confronto tra le due donne. Ancora una volta Raffella afferma di essere rimasta particolarmente delusa dall’atteggiamento e ...

Advertising

361_magazine : - timanti444 : RT @lovessnam: Sono scoppiata a piangere quando Katia ha detto che morirà da sola , è stato struggente #gfvip - lovessnam : Sono scoppiata a piangere quando Katia ha detto che morirà da sola , è stato struggente #gfvip - IntxrruptxdGirl : LA MUSICA STRUGGENTE SUL BLOCCO PER IL CANE DI KATIA #gfvip - alcarudy98 : Sono talmente cretine che mandano Raffaella al televoto (settimana scorsa) pensando sia la preferita! riconfermano… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip struggente

ilgazzettino.it

A dare la notizia è stata la stessa mamma di Giulia Salemi che ha scritto un postsul ... Insieme a Gaia Zorzi , sorella di Tommaso Zorzi, condurrà ilParty , uno spin - off del reality ...A dare la notizia è stata la stessa mamma di Giulia Salemi che ha scritto un postsul ... Insieme a Gaia Zorzi , sorella di Tommaso Zorzi, condurrà ilParty , uno spin - off del reality ...Francesco Oppini stretto nella morsa del dolore. Esattamente 15 anni fa, il 17 ottobre del 2006, moriva la sua fidanzata di allora, Luana, tragicamente deceduta dopo essere rimasta vittima di un funes ...Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.com Soleil rischia la nomination? Nella Casa del GfVip gli animi ormai si infiammano molto facilmente: ora è la volta di Raffaella Fico e So ...